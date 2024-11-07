Овечкин приблизился к рекорду Ягра по победным шайбам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нэшвилл Предаторз» забросил 130-ю победную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Таким образом, хоккеист сократил отставание от рекорда, который принадлежит чешскому хоккеисту Яромиру Ягру, который оформил на пять победных голов больше.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 3:2. В составе победившей команды также отличились Коннор Макмайкл и Алексей Протас, одним из ассистентов которого также стал Овечкин. В составе «Нэшвилла» голы оформили Юусо Пярссинен и Стивен Стэмкос.

Овечкин, набравший два очка, был признан лучшим игроком поединка. Хоккеист забросил 861-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, тем самым сократив отставание от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) до 33 голов.

«Вашингтон» с 18 очками занимает третье место в Восточной конференции. Эта победа стала для команды четвертой в последних пяти матчах. «Нэшвилл» идет последним в Западной конференции — 9 очков. Клуб потерпел второе поражение подряд и четвертое в последних пяти встречах.

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