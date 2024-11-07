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Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 7 ноября «Вашингтон» со счетом 3:2 обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин забросил победную шайбу в этом поединке, а также записал на свой счет голевую передачу. Таким образом, он продлил свою результативную голевую серию до пяти игр.

Овечкин был признан лучшим игроком поединка. Хоккеист забросил 861-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, тем самым сократив отставание от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) до 33 голов.

Второй звездой дня признан американский защитник «Вегас Голден Найтс» Ноа Хэнифин, который записал на свой счет дубль в матче против «Эдмонтон Ойлерз» (4:2). Замкнул тройку лучших игроков прошедшего дня в регулярном чемпионате еще один американец — нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, который оформил гол и результативную передачу в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:1).

Ранее Овечкин приблизился к рекорду Ягра по победным шайбам в НХЛ.

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