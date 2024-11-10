«Ливерпуль» укрепил лидерство в чемпионате Англии

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 20-й минуте матча счет открыл уругвайский нападающий Дарвин Нуньес, а на 84-й минуте преимущество «Ливерпуля» удвоил египтянин Мохамед Салах.

В турнирной таблице национального первенства «Ливерпуль» занимает первую позицию, набрав 28 очков. Коллектив Арне Слота уже на пять баллов оторвался от забуксовавшего «Манчестер Сити». В активе «Астон Виллы» 18 очков и восьмое место.

В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» сразится в гостях с «Саутгемптоном». Игра состоится 24 ноября, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Астон Вилла» 23 ноября примет на своем стадионе «Кристал Пэлас», начало встречи — 18:00 мск.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Ювентус» выиграл в дерби в чемпионате Италии.