«Ювентус» выиграл в дерби в чемпионате Италии

Туринский «Ювентус» обыграл «Торино» в 12-м туре итальянской серии А.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Альянц», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 18-й минуте матча счет открыл американский полузащитник Тимоти Веа, а на 84-й минуте преимущество «Ювентуса» удвоил 19-летний турецкий нападающий Кенан Йылдыз.

В турнирной таблице национального первенства «Ювентус» занимает третью позицию, набрав 24 очка. В активе «Торино» 14 баллов и 11-е место.

В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» сразится с «Миланом». Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Торино» 24 ноября примет на своем стадионе «Монцу», начало встречи — 17:00 мск.

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