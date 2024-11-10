«Манчестер Сити» потерпел четвертое поражение подряд

Действующий чемпион Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» проиграл в четвертом матче подряд.

Во встрече 11-го тура АПЛ, которая состоялась на стадионе «Амекс», горожане уступили «Брайтону» со счетом 1:2. «Сити» открыл счет — отличился Эрлинг Холанд на 23-й минуте, но во втором тайме они дважды пропустили от Жоао Педро на 78-й и Мэтта О'Райли на 83-й минутах.

Это поражение стало для подопечных Хосепа Гвардиолы четвертым подряд во всех турнирах. 30 октября они уступили «Тоттенхэму» в кубке Английской лиги (1:2), 2 ноября проиграли «Борнмуту» в АПЛ (1:2), а также 5 ноября португальскому «Спортингу» в Лиге чемпионов (1:4).

В турнирной таблице национального первенства «Манчестер Сити» занимает вторую позицию, набрав 23 очка. В активе «Брайтона» 19 баллов и четвертое место.

В следующем туре АПЛ «Сити» сразится с «Тоттенхэмом». Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Брайтон» в тот же день примет на своем стадионе «Борнмут», начало встречи — 18:00 мск.

Ранее «Ростов» обыграл «Химки» в матче РПЛ.