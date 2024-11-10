Бывший арбитр считает, что дисквалифицированный за похвалу себя судья завершит карьеру

Бывший арбитр Сергей Лапочкин предположил, что дисквалифицированный за похвалу самого себя судья Владислав Безбородов завершит карьеру. Его слова приводит «Матч ТВ».

В субботу дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила Безбородова от работы на матчах МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона‑2024/25. Арбитр отстранен за нарушение морально‑этических норм или правил делового поведения, а также предоставление заведомо ложной информации или ее сокрытие. Ранее Telegram‑канал «Алё, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые якобы принадлежат Безбородову, где обсуждались решения других судей, а Владислав называл себя тем, кто «один остался, который умеет судить».

«Вызывает недоумение. Человека с такой карьерой отстранили за какие‑то комментарии трехлетней давности. Зная, что он был дисквалифицирован не только за комментарии, но и за «сокрытие информации»... Думаю, что да. Это конец карьеры», — заявил Лапочкин.

Российский футбольный союз (РФС) 8 ноября принял решение отстранить Безбородова от работы на матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ) и иных соревнованиях под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

Telegram‑канал «Алё, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые могут принадлежать арбитру Безбородову, а сам про себя он говорил, что «один остался, который умеет судить».

В «Динамо» поддержали арбитра, отстраненного за похвалу самого себя.