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Бывший арбитр считает, что дисквалифицированный за похвалу себя судья завершит карьеру

Экс-арбитр Лапочкин думает, что дисквалифицированный Безбородов завершит карьеру

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший арбитр Сергей Лапочкин предположил, что дисквалифицированный за похвалу самого себя судья Владислав Безбородов завершит карьеру. Его слова приводит «Матч ТВ».

В субботу дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила Безбородова от работы на матчах МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона‑2024/25. Арбитр отстранен за нарушение морально‑этических норм или правил делового поведения, а также предоставление заведомо ложной информации или ее сокрытие. Ранее Telegram‑канал «Алё, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые якобы принадлежат Безбородову, где обсуждались решения других судей, а Владислав называл себя тем, кто «один остался, который умеет судить».

«Вызывает недоумение. Человека с такой карьерой отстранили за какие‑то комментарии трехлетней давности. Зная, что он был дисквалифицирован не только за комментарии, но и за «сокрытие информации»... Думаю, что да. Это конец карьеры», — заявил Лапочкин.

Российский футбольный союз (РФС) 8 ноября принял решение отстранить Безбородова от работы на матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ) и иных соревнованиях под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

Telegram‑канал «Алё, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые могут принадлежать арбитру Безбородову, а сам про себя он говорил, что «один остался, который умеет судить».

В «Динамо» поддержали арбитра, отстраненного за похвалу самого себя.

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