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Финалистки Итогового турнира установили уникальное достижение

Финал Итогового турнира WTA Гауфф — Циньвэнь стал самым молодым с 2004 года

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Hu Jingwen/XinHua/Global Look Press

Финал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) — 2024 стал самым молодым по возрасту участниц с 2004 года. Об этом сообщает «Советский спорт».

В решающем матче сыграют третья ракетка мира 20-летняя Кори Гауфф из США и 22-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь, занимающая седьмую строчку.

Этот финал — самый молодой с 2004 года. Тогда в решающем матче Итогового турнира встретились 17-летняя россиянка Мария Шарапова и 23-летняя американка Серена Уильямс, в котором победу одержала Шарапова со счетом 4:6, 6:2, 6:4.

Матч Гауфф и Циньвэнь состоится в Эр-Рияде 9 ноября. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени. На пути к финалу американская спортсменка выбила из турнира первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Циньвэнь в полуфинале переиграла чешку Барбору Крейчикову.

Ранее стал известен заработок Дарьи Касаткиной за игру на Итоговом турнире.

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