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Дубль Чавеса помог «Динамо» обыграть «Пари НН» в матче РПЛ

«Динамо» со счетом 3:1 обыграло «Пари НН» в матче 15-го тура РПЛ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло «Пари НН» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Счет в матче открыл мексиканец Луис Чавес с пенальти на 7-й минуте. Через четыре минуты уругваец Хуан Боселли из «Пари НН» сравнял. В конце первого тайма, на 45-й минуте, Муми Нгамале снова вывел «Динамо» вперед. Еще один мяч сразу после перерыва забил Чавес, оформив дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В турнирной таблице национального первенства «Динамо» занимает четвертую позицию, набрав 30 очков. «Пари НН» располагается на 10-й строчке — в их активе 15 баллов.

В следующем туре РПЛ москвичи сразятся в гостях с «Факелом». Игра состоится 24 ноября, стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. «Пари НН» 24 ноября примет на своем стадионе махачкалинское «Динамо». Начало этого поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

Ранее «Ростов» обыграл «Химки» в матче РПЛ.

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