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Спорт

Веселье в атаке: «Динамо» забило три в ворота «Пари НН»

«Динамо» переиграло «Пари НН» в матче 15-го тура РПЛ

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Владимир Федоренко/РИА Новости
В очередном матче 15-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимало на своем поле «Пари НН». Игра завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 15-й тур
Окончен
09 ноября 19:30
Динамо М
Москва, Россия
7' Чавес
45' Нгамалё
48' Чавес
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
11' Босельи
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм

7' Чавес

45' Нгамалё

11' Босельи

2-й тайм

48' Чавес

49' Медведев

61' Тичич

Трансляция
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21:45

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

90+5'

Игра окончена! «Динамо» одерживает убедительную победу над «Пари НН» и закрепляется на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.

90+2'

Замена у «Пари НН»: Гоцук вышел вместо Александрова.

90'

Четыре минуты к основному времени второго тайма добавлено.

88'

Заднюю поверхность бедра потянул Александров, убегает он за пределы поля для того, чтобы получить медицинскую помощь.

85'

Окишор аккуратно забросил мяч на Маухуба, пробившего головой — Медведев легко забрал мяч в руки.

82'

Двойная замена у «Динамо»: Даса и Лаксальт вышли вместо Чавеса и Кутицкого.

79'

Окишор отличную передачу выдал на набегавшего к линии ворот Фернандеса, Роберто пробил чуть выше перекладины.

77'

Замена у «Динамо»: Окишор вышел вместо Карраскаля.

74'

Александров оказался перед воротами «Динамо» и нанес неточный удар.

72'

Через Эктова «Пари НН» попытался разыграть атаку правым флангом, но до удара дело не дошло сейчас.

69'

Тичич бьет в створ из удобной позиции, Игорь Лещук отбивает.

66'

Замена у «Динамо»: Артур Гомес вышел вместо Константина Тюкавина.

64'

Сваливается мяч с ноги у Карраскаля при попытке пробить с левой в ближний угол ворот Медведева.

61'

Тичич получает желтую карточку за откровенный захват соперника за футболку.

60'

Тройная замена у «Пари НН»: Трошечкин, Тичич и Мухин вышли вместо Царукяна, Глейзера и Ермакова.

57'

Медведев забирает в руки мяч после прострела Карраскаля.

55'

Удар Нгамале со средней дистанции оказался неточным.

52'

Маухуб забрался в офсайд.

51'

Никита Медведев получил предупреждение за споры с арбитром.

49'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Карраскаль протащил мяч через правый фланг и отдал пас на пустые ворота Маухубу — марокканец не попал в пустым воротам, зарядив в штангу! Благо, на отскок подоспел Луис Чавес, точно пробивший с линии штрафной! 3:1!

46'

Второй тайм стартовал!

45+4'

Перерыв! С минимальным преимуществом «Динамо» ведет в счете после первых 45 минут игры, 2:1!

45+1'

Три минуты к основному времени первого тайма добавлено.

45'

ГООООООООООООООООООООЛ! Нгамале перебрасывает мяч через Медведева благодаря рикошету от ноги Александрова! Классный пас выдал Карраскаль на Фернандеса, но у шестого номера «Динамо» не получилось ударить — благо отскок на Муми подоспел! 2:1!

43'

Калинский схватился за колено, сразу несколько партнеров по команде стараются ему помочь.

40'

Фомин с дальней дистанции пробил рядом со штангой.

37'

Успокоилась у нас игра, нижегородцы практически не атакуют, но и не позволяют столичной команде пробираться к воротам Медведева.

34'

Чавес прерывает передачу с правого фланга в собственной штрафной.

31'

Карраскаль не попадает по мячу после передачи Тюкавина в центр штрафной! Был близок к голу Хорхе!

29'

Никита Медведев ударился головой о штангу при попытке отбить мяч на угловом.

27'

Ух ты, а у нас замена в первом тайме! Вместо Боженова на поле выходит Ведерников в составе «Пари НН»!

24'

Тюкавин классно отдал передачу верхом на Маухуба, тот попытался скинуть мяч на Нгамале, но у Муми из-под ног выбил игровой снаряд оппонент.

21'

Нгамале толкает в спину Боженова, фол в пользу волжан.

18'

Мягкая передача из глубины на Тюкавина стала легкой добычей для Медведева.

15'

Александров поставил подножку Нгамале, еще один стандарт в пользу москвичей.

14'

Боженов хватает откровенно Маухуба за футболку рядом с углом штрафной хозяев.

11'

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Боселли просто волшебно принял мяч после аута, обошел четверых и обводящим ударом положил мяч в ближний угол ворот Игоря Лещука! 1:1!

10'

Через правый фланг стараются нижегородцы атаковать, отдали хозяева мяч гостям после гола.

7'

ГОООООООООООООООООООЛ! Чавес уверенно пробивает в правый угол ворот и открывает счет в игре! 1:0!

6'

Пенальти в ворота «Пари НН»! Рукой сыграл Боженов в своей штрафной после прорыва Маухуба по центру, завершившегося ударом Карраскаля!

3'

Cтартовые минуты игры остаются за бело-голубыми.

19:31

Свисток дан! Игра началась!

19:29

Команды вышли на поле! Совсем скоро начнем!

19:20

«Пари НН»: Медведев, Магкеев, Боженов, Александров, Карич, Калинский, Эктов, Ермаков, Царукян, Глейзер, Боселли.

19:15

«Динамо»: Лещук, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Карраскаль, Чавес, Тюкавин, Нгамале, Маухуб.

19:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 15-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» примет на своем поле «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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