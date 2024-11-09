На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!
Игра окончена! «Динамо» одерживает убедительную победу над «Пари НН» и закрепляется на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.
Замена у «Пари НН»: Гоцук вышел вместо Александрова.
Четыре минуты к основному времени второго тайма добавлено.
Заднюю поверхность бедра потянул Александров, убегает он за пределы поля для того, чтобы получить медицинскую помощь.
Окишор аккуратно забросил мяч на Маухуба, пробившего головой — Медведев легко забрал мяч в руки.
Двойная замена у «Динамо»: Даса и Лаксальт вышли вместо Чавеса и Кутицкого.
Окишор отличную передачу выдал на набегавшего к линии ворот Фернандеса, Роберто пробил чуть выше перекладины.
Замена у «Динамо»: Окишор вышел вместо Карраскаля.
Александров оказался перед воротами «Динамо» и нанес неточный удар.
Через Эктова «Пари НН» попытался разыграть атаку правым флангом, но до удара дело не дошло сейчас.
Тичич бьет в створ из удобной позиции, Игорь Лещук отбивает.
Замена у «Динамо»: Артур Гомес вышел вместо Константина Тюкавина.
Сваливается мяч с ноги у Карраскаля при попытке пробить с левой в ближний угол ворот Медведева.
Тичич получает желтую карточку за откровенный захват соперника за футболку.
Тройная замена у «Пари НН»: Трошечкин, Тичич и Мухин вышли вместо Царукяна, Глейзера и Ермакова.
Медведев забирает в руки мяч после прострела Карраскаля.
Удар Нгамале со средней дистанции оказался неточным.
Маухуб забрался в офсайд.
Никита Медведев получил предупреждение за споры с арбитром.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Карраскаль протащил мяч через правый фланг и отдал пас на пустые ворота Маухубу — марокканец не попал в пустым воротам, зарядив в штангу! Благо, на отскок подоспел Луис Чавес, точно пробивший с линии штрафной! 3:1!
Второй тайм стартовал!
Перерыв! С минимальным преимуществом «Динамо» ведет в счете после первых 45 минут игры, 2:1!
Три минуты к основному времени первого тайма добавлено.
ГООООООООООООООООООООЛ! Нгамале перебрасывает мяч через Медведева благодаря рикошету от ноги Александрова! Классный пас выдал Карраскаль на Фернандеса, но у шестого номера «Динамо» не получилось ударить — благо отскок на Муми подоспел! 2:1!
Калинский схватился за колено, сразу несколько партнеров по команде стараются ему помочь.
Фомин с дальней дистанции пробил рядом со штангой.
Успокоилась у нас игра, нижегородцы практически не атакуют, но и не позволяют столичной команде пробираться к воротам Медведева.
Чавес прерывает передачу с правого фланга в собственной штрафной.
Карраскаль не попадает по мячу после передачи Тюкавина в центр штрафной! Был близок к голу Хорхе!
Никита Медведев ударился головой о штангу при попытке отбить мяч на угловом.
Ух ты, а у нас замена в первом тайме! Вместо Боженова на поле выходит Ведерников в составе «Пари НН»!
Тюкавин классно отдал передачу верхом на Маухуба, тот попытался скинуть мяч на Нгамале, но у Муми из-под ног выбил игровой снаряд оппонент.
Нгамале толкает в спину Боженова, фол в пользу волжан.
Мягкая передача из глубины на Тюкавина стала легкой добычей для Медведева.
Александров поставил подножку Нгамале, еще один стандарт в пользу москвичей.
Боженов хватает откровенно Маухуба за футболку рядом с углом штрафной хозяев.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Боселли просто волшебно принял мяч после аута, обошел четверых и обводящим ударом положил мяч в ближний угол ворот Игоря Лещука! 1:1!
Через правый фланг стараются нижегородцы атаковать, отдали хозяева мяч гостям после гола.
ГОООООООООООООООООООЛ! Чавес уверенно пробивает в правый угол ворот и открывает счет в игре! 1:0!
Пенальти в ворота «Пари НН»! Рукой сыграл Боженов в своей штрафной после прорыва Маухуба по центру, завершившегося ударом Карраскаля!
Cтартовые минуты игры остаются за бело-голубыми.
Свисток дан! Игра началась!
Команды вышли на поле! Совсем скоро начнем!
«Пари НН»: Медведев, Магкеев, Боженов, Александров, Карич, Калинский, Эктов, Ермаков, Царукян, Глейзер, Боселли.
«Динамо»: Лещук, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Карраскаль, Чавес, Тюкавин, Нгамале, Маухуб.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 15-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» примет на своем поле «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.