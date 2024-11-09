«Ростов» обыграл «Химки» в матче РПЛ

«Ростов» обыграл подмосковные «Химки» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 3:1. Первый гол в этом матче забил 21-летний игрок «Ростова» Иван Комаров уже на 6-й минуте. Во втором тайме хозяева отличились еще дважды — Максим Осипенко забил с пенальти на 66-й минуте, а на 75-й Комаров оформил дубль. В конце встречи свою 11-метровую попытку реализовал игрок «Химок» Резиуан Мирзов на 87-й минуте. , который реализовал пенальти на 29-й минуте игры. «Факел» сравнял на 84-й минуте, отличился Евгений Марков. На 90+2-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав еще один 11-метровый удар.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В турнирной таблице национального первенства «Ростов» занимает восьмую позицию, набрав 17 очков. В активе «Химок» 12 баллов и 13-е место.

В следующем туре РПЛ «Ростов» сразится с московским ЦСКА. Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. «Химки» в тот же день примут на своем стадионе «Краснодар», начало встречи — 16:30 мск.

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