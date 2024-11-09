Емельяненко может провести бой в 2025 году

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко планирует провести боксерский поединок в 2025 году. Об этом он заявил в интервью на Youtube-канале «Ушатайка».

«В ММА я уже не потяну, в силу травм. Но бокс мне очень интересен. Я бы хотел быть самбистом, который еще бьет боксеров», — заявил Емельяненко.

Сообщается, что его соперником будет один из тех, с кем он уже дрался. Это Андрей Орловский, которого Емельяненко нокаутировал в первом раунде в 2009 году, либо хорват Мирко Крокоп. Его россиянин одолел в августе 2005 года по итогам единогласного решения после трех раундов.

4 февраля 2023 года состоялся последний на данный момент бой Емельяненко. Он проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

19 августа 2023 года Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России. Он возглавлял организацию с 2022 года.

Всего в ММА россиянин провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Еще один поединок без признан несостоявшимся.

Ранее Емельяненко похвалил ММА-промоушены за отношение к россиянам.