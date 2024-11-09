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«Динамо» вырвало победу у «Оренбурга» в матче РПЛ

Махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1 обыграло «Оренбург» в матче 15-го тура РПЛ

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Пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 2:1. Первыми отличились гости — на 15-й минуте это сделал иранец Саид Сахархизан. Махачкалинцы сравняли счет усилиями ангольца Эгаша Касинтуры на 78-й минуте, а победу команде принес Гамид Агаларов на 90+2-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В турнирной таблице национального первенства «Динамо» (Махачкала) занимает десятую позицию, набрав 15 очков. «Оренбург» остается на последней, 16-й строчке — в их активе восемь баллов.

В следующем туре РПЛ махачкалинцы сразятся с гостях с «Пари НН». Игра состоится 24 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Оренбург» 23 ноября примет на своем стадионе петербургский «Зенит». Начало этого поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.

Ранее футболисты совершили неожиданную находку во время матча РПЛ.

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