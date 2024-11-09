На этом «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию поединка. Всего доброго.
Прозвучал финальный свисток. Со счетом 2:1 победило махачкалинское «Динамо». Данила Прохин уже после финального свистка получил красную карточку.
Алибеков вместо Магомедова вступил в игру.
Забавный эпизод произошел. Сдулся мяч. Игровой снаряд заменили.
ГООЛЛЛЛЛ!!!!! Агаларов забил мяч в ворота «Оренбурга» на последней минуте матча. Хоссейнеджад мощно пробил к перекладину, мяч отскочил к Агалорову и тот с добивания забил мяч в ворота.
Сысуев получил желтую карточку за затяжку времени.
Подача углового у ворот «Оренбурга» не привела к опасному моменту.
Прихин получил желтую карточку.
ГООООЛЛЛЛЛ!!! Касинтура сравнивает счет в матче. Не дотерпели игроки «Оренбурга», отбиваясь весь второй тайм! Головой в падении Касинтура отправил мяч в сетку после удара Магомедова. 1:1.
Алексей Барановский (признан в РФ иностранным агентом) вышел на поле в составе «Оренбурга» вместо Саида Сахархизана.
Агаларов не смог дотянуться до мяча после навеса в штрафную. могло получиться опасно.
Абакар Гаджиев и Джавад Мохаммад Хоссейннеджад вышли на поле вместо Яна Джапо и Никиты Глушкова.
Пальцев сфолил на Прохине и заработал желтую карточку.
Касинтура выбивает мяч подальше от ворот после навеса в штрафную «Динамо».
Коваленко вместо Мансильи вышел на поле в составе «Оренбурга».
Сундуков не смог сохранить мяч в поле после передачи Мрезига.
Мансилья получил мячом по лицу. Потребовалась помощь игроку «Оренбурга».
Мрезиг пробил по воротам «Оренбурга», мяч попал в сетку с внешней стороны.
Перес на подступах к штрафной фолит на Касинтуре. Опасный стандарт заработал клуб из Дагестана.
Начался второй тайм!
А вот и перерыв. Отдохнем 15 минут.
В перспективную атаку могли убежать динамовцы, но Агаларов сделал передачу в аут.
Опасно пробил метров с 18 Горбани по воротам махачкалинцев. Мимо ворот мяч прошел.
Врачи вышли на поле. Пришлось оказать помощь Сахархизану.
Сысуев забрал без проблем мяч после удара Касинтуры. Тот случай, когда рикошет помог голкиперу.
Агаларов после навеса на ближнюю штангу опередил защитника «Оренбурга», пробил по воротам, но мяч прошел рядом со штангой.
Караташ попал мячом в Касинтуру, когда выносил мяч из штрафной. Игроку «Динамо» потребовалась помощь.
Башич решился на дальний удар. Мяч пролетел мимо створа.
Михайлов сфолил на Касинтуре. Желтая карточка.
Джало пробил по воротам «Оренбурга». Но не слишком точным получился удар. От ворот.
Небольшое преимущество было у «Динамо», но «Оренбург» открыл счет, интересно, чем ответят хозяева поля.
ГОООЛЛЛЛ!!! Сахархизан забивает после навеса Сидорова. Судьи не сразу поняли, что мяч пересек линию ворот, но взятие ворот было зафиксировано после видеопросмотра. Выхожит «Оренбург» вперед.
Мансилья подкатился на своей половине поля под Мрезига. Это желтая карточка.
Перес после подачи со штрафного пробил головой. Волк забрал мяч.
Магомедов получил желтую карточку за подкат против Михайлова.
Башич пробил с дальней дистанции. Выше ворот прошел мяч.
Cысуев забрал мяч в руки после удара Магомедова с близкого расстояния. Опасно могло быть.
Михайлов подкатился под Магомедова в центре поля. Боевое начало.
Матч начался!
«Динамо» Махачкала: Волк, Шумахов, Пальцев, Джапо, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Агаларов, Магомедов, Касинтура.
«Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Прохин, Касимов, Перес, Караташ, Михайлов, Башич, Горбани, Мансилья, Сахархизан.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 15-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» примет на своем поле «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.