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Главный тренер ЦСКА рассказал, кто должен покинуть команду

Николич хочет, чтобы ЦСКА покинули игроки, которые не желают выкладываться

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Марко Николич объяснил причину слабых результатов игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова специалиста приводит «Чемпионат».

«В РПЛ есть матчи, когда люди играют просто потому, что им за это платят. Так быть не должно. Я хочу поменять это в своей команде. В каждой игре надо играть как в последней. Никаких оправданий тут нет. Не устраивает? Уходи! Устраивает? Тогда выкладывайся», — заявил Николич.

Также он отметил важность поддержки болельщиков.

«Болельщики очень помогают — их заряд не позволяет расслабиться футболистам. Это касается не только топ-клубов. Когда видишь три с половиной тысячи человек в Нижнем Новгороде во вторник вечером — мурашки идут по телу», — добавил специалист.

2 ноября ЦСКА проиграл «Спартаку» со счетом 0:2.

В турнирной таблице РПЛ армейцы располагаются на шестой строчке, имея в активе 24 балла. Лидируют в чемпионате «Краснодар», набрав 36 очков.

Ранее в ЦСКА заявили о мини-кризисе.

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