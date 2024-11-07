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В ЦСКА заявили о мини-кризисе из-за трех матчей без побед

Тренер Николич заявил, что ЦСКА переживает мини-кризис

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич кратко охарактеризовал серию команды из трех матчей без побед. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Да, можно назвать мини‑кризисом. Конечно, надо побеждать и забивать голы. Надо работать», — заявил Николич.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена», завершилась со счетом 0:0. Во втором тайме, на 65-й минуте, арбитр встречи не засчитал гол новичка «Рубина», албанского нападающего Марвина Куни. На 89-й минуте соотечественник Куни Мирлинд Даку не реализовал пенальти.

Ответная встреча на поле армейцев состоится 26 ноября. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:30 по московскому времени.

До этого армейский клуб в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл нулевую ничью с воронежским «Факелом», а в следующем туре национального первенства на домашнем стадионе уступил московскому «Спартаку» — 0:2. Следующий матч в рамках РПЛ ЦСКА проведет на выезде и сразится с самарскими «Крыльями Советов» 10 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Ранее стали известны результаты всех матчей дня в Лиге чемпионов.

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