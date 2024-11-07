В ЦСКА заявили о мини-кризисе из-за трех матчей без побед

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич кратко охарактеризовал серию команды из трех матчей без побед. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Да, можно назвать мини‑кризисом. Конечно, надо побеждать и забивать голы. Надо работать», — заявил Николич.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена», завершилась со счетом 0:0. Во втором тайме, на 65-й минуте, арбитр встречи не засчитал гол новичка «Рубина», албанского нападающего Марвина Куни. На 89-й минуте соотечественник Куни Мирлинд Даку не реализовал пенальти.

Ответная встреча на поле армейцев состоится 26 ноября. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:30 по московскому времени.

До этого армейский клуб в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл нулевую ничью с воронежским «Факелом», а в следующем туре национального первенства на домашнем стадионе уступил московскому «Спартаку» — 0:2. Следующий матч в рамках РПЛ ЦСКА проведет на выезде и сразится с самарскими «Крыльями Советов» 10 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Ранее стали известны результаты всех матчей дня в Лиге чемпионов.