«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с тремя удалениями

Московский «Спартак» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл столичный ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом со штрафного на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает пятое место, набрав 25 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке, имея в активе 24 балла. Лидируют в чемпионате «Краснодар» и петербургский «Зенит», набрав по 33 очка, но у «Краснодара» есть игра в запасе с «Оренбургом». Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 27 очков. В 14-м туре «железнодорожники» со счетом 1:0 обыграли казанский «Рубин».

Ранее тренер «Динамо» матом описал стиль игры команд в матче РПЛ.