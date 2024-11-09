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Бывший футболист заявил, что игрок ЦСКА не должен был получить три матча дисквалификации

Экс-футболист Деменко: у ЦСКА и «Спартака» была потасовка, а не драка

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист национальной сборной России, а также клубов РПЛ Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» поддержал решение КДК РФС не выносить длительных дисквалификаций Виллиану Роше и Руслану Литвинову после матча ЦСКА – «Спартак» (0:2) в чемпионате страны.

«Честно, по мне… Ну да, потасовка, отмахнулись они оба, но не было какого-то воздействия, удара, как многие говорят. И у Литвинова, но даже у Роши. Они вдвоем бегут, он отмахивается, ну попал там по губе Бабичу… Но это потасовка, эмоции. По мне, за такие моменты двух матчей дисквалификации было бы достаточно. Обоим. Литвинов прибежал, но началось все с Умярова. Это просто потасовка», — считает Деменко.

На 54-й минуте матча 14-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» случилась массовая потасовка, в которой Роша ударом кулака разбил губу защитнику красно-белых Срджану Бабичу, а Литвинов попал пальцами руки в лицо Роше. Оба были удалены с поля. В итоге армейский бразилец был дисквалифицирован на три встречи, а спартаковский россиянин получил два матча дисквалификации.

Ранее российский судья был отстранен до конца сезона РПЛ за похвалу самого себя.

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