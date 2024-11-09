Бывший футболист «Зенита» объяснил, какие проблемы ждут команду против «Ахмата»

Бывший футболист Максим Деменко, выступавший во время своей игровой карьеры в том числе за санкт-петербургский «Зенит», в комментарии для «Газеты.Ru» предположил, что действующим чемпионам страны будет непросто в Грозном против «Ахмата» в 15-м туре Российской премьер-лиги.

«В Кубке мы посмотрели первые 20 минут, где «Ахмат» боролся, пока «Зенит» не разыграл красивый мяч и не забил Клаудиньо. Таким командам, как «Ахмат», очень важно забивать первым самим. Но, конечно, «Зениту» будет сложно в Грозном. Это будет немножко другая игра, чем кубковая. Там у «Ахмата» выходили ребята не из основного состава», — подчеркнул Деменко.

«Зенит» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России обыграл «Ахмат» на своем поле со счетом 3:0. При этом грозненцы, ведущие борьбу за выживание в чемпионате, выставили не самый основной состав. В РПЛ «Зенит» занимает второе место в таблице после «Краснодара», набрав 33 очка за 14 встреч и отставая от лидера на три балла. На счету «Ахмата» девять очков в 14 встречах и 15-е место из шестнадцати команд турнира.

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