Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший футболист «Зенита» объяснил, какие проблемы ждут команду против «Ахмата»

Экс-футболист Деменко: «Зениту» будет сложно в Грозном в чемпионате

close
Телеграм-канал «ФК «Ахмат» Грозный»

Бывший футболист Максим Деменко, выступавший во время своей игровой карьеры в том числе за санкт-петербургский «Зенит», в комментарии для «Газеты.Ru» предположил, что действующим чемпионам страны будет непросто в Грозном против «Ахмата» в 15-м туре Российской премьер-лиги.

«В Кубке мы посмотрели первые 20 минут, где «Ахмат» боролся, пока «Зенит» не разыграл красивый мяч и не забил Клаудиньо. Таким командам, как «Ахмат», очень важно забивать первым самим. Но, конечно, «Зениту» будет сложно в Грозном. Это будет немножко другая игра, чем кубковая. Там у «Ахмата» выходили ребята не из основного состава», — подчеркнул Деменко.

«Зенит» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России обыграл «Ахмат» на своем поле со счетом 3:0. При этом грозненцы, ведущие борьбу за выживание в чемпионате, выставили не самый основной состав. В РПЛ «Зенит» занимает второе место в таблице после «Краснодара», набрав 33 очка за 14 встреч и отставая от лидера на три балла. На счету «Ахмата» девять очков в 14 встречах и 15-е место из шестнадцати команд турнира.

Ранее в «Акроне» оценили шанс попадания Дзюбы в сборную России под руководством Карпина.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами