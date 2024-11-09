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Бывший футболист «Спартака» заявил, что «Зенит» не выиграет у «Ахмата»

Бывший футболист «Спартака» Гладилин: «Зенит» потеряет очки в игре с «Ахматом»

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Телеграм-канал «ФК «Ахмат» Грозный»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что петербургский «Зенит» потеряет очки в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

«Я думаю, «Зенит» может потерять очки. Грозненцы находятся в опасной зоне, но они набрали ход, хорошо играют. Возможно, «Зенит» даже проиграет. Но я не сомневаюсь, что потеря очков возможна», — сказал Гладилин.

Встреча чемпионата России между «Зенитом» и «Ахматом» состоится 10 ноября. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

6 ноября «Зенит» разгромил «Ахмат» в матче Кубка России. Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В первом тайме отличился бразильский вингер Клаудиньо на 20-й минуте. Во второй половине встречи отличились колумбиец Матео Кассьерра на 53-й минуте и россиянин Александр Соболев на 87-й минуте. Ответная встреча на поле «Ахмата» состоится 27 ноября. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Ранее экс-игрок сборной России Роман Широков объяснил оскорбления в адрес «Зенита».

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