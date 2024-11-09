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«Надоело»: Широков объяснил кричалку «Зенит» — позор российского футбола»

Экс-игрок сборной России Широков объяснил оскорбления в адрес «Зенита»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Роман Широков объяснил, почему в сезоне-2024/25 фанаты стали часто на трибунах скандировать кричалку «Зенит» — позор российского футбола». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Зенит» не могут обыграть, пресса подогревает тему — засилье легионеров, и так далее. Первые три года было нормально, не кричали, а сейчас надоело. Наш русский тренер так надрессировал иностранцев, что они все выигрывают», — заявил Широков.

10 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский «Спартак» из-за болельщиков, которые скандировали «Зенит» — позор российского футбола» на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Московский клуб обязан заплатить 40 тыс. рублей из-за этого нарушения. КДК РФС уже несколько раз наказывал московский клуб из-за оскорбительных кричалок фанатов. В матче с «Ростовом» подобное поведение было зафиксировано на 42-й минуте игры.

«Зенит» выиграл шесть последних розыгрышей Российской премьер-лиги. После 14-ти туров в текущем сезоне команда идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 33 очка и три балла уступая лидеру — «Краснодару».

Ранее футболист «Факела» рассказал, считает ли он «Зенит» позором российского футбола.

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