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Экс-игрок «Спартака» предрек команде легкую победу над «Акроном»

Экс-игрок «Спартака» Гладилин: команда может разгромить «Акрон»

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Александр Ступников/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что красно-белые могут разгромить тольяттинский «Акрон» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)

«Спартак сильнее «Акрона» по всем позициям, мотивирован, понимает, что ему нужна только победа, чтобы продолжать борьбу за медали. «Спартак» победит с крупным счетом, но «Акрон» будет упираться и приложит усилия, чтобы что-то показать. «Спартак» победит с крупным счетом, если будет играть с полной самоотдачей», — сказал Гладилин.

«Спартак» и «Акрон» сыграют в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 10 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.

«Спартак» после 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Акрон» в турнирной таблице чемпионата располагается на восьмой строчке, имея в активе 16 баллов.

Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 36 баллов, на второй строчке идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка.

Ранее было названо место, на котором должен быть «Спартак» в РПЛ.

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