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Названо место, на котором должен быть «Спартак» в РПЛ

Экс-футболист Джанашия считает, что «Спартак» должен быть на восьмом месте в РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший грузинский футболист Заза Джанашия заявил, что московский «Спартак» должен занимать восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Metaratings.

«Не вижу «спартаковского» духа, куда-то он пропал. В «Спартаке» нет единого коллектива. Такая команда должна быть на восьмом-девятом месте. В штабе сейчас нет настоящих «спартаковцев». Я не понимаю, что творится в клубе последние семь лет», — заявил Джанашия.

«Спартак» после 14 туров текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. Следующим соперником подопечных Деяна Станковича будет тольяттинский «Акрон». Эта игра состоится в Москве в воскресенье, 10 ноября, и начнется в 15:15 по столичному времени.

Ранее в «Спартаке» назвали основные качества Деяна Станковича.

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