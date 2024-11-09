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«Локомотив» и «Факел» объявили составы на матч РПЛ

«Локомотив» и «Факел» назвали стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Локомотив» и воронежский «Факел» назвали стартовые составы на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Сулейманов, Севикян.

«Факел»: Гудиев, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Брахими, Селе, Мертенс, Каштанов.

Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого назначен Сергей Цыганок.

В турнирной таблице национального первенства «Локомотив» занимает третью позицию. В активе команды 31 очко, «железнодорожники» на пять баллов отстают от лидирующего «Краснодара». «Факел» идет в зоне стыковых матчей на 14-м месте. Воронежская команда набрала 12 баллов.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» сразится с другим московским клубом — «Спартаком». Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Факел» 24 ноября примет на своем стадионе московское «Динамо», начало встречи — 16:30 мск.

Ранее российский судья был отстранен до конца сезона РПЛ за похвалу самого себя.

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