Бразилец из «Зенита» должен встать на учет в военкомате после получения паспорта РФ

Бразильский капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос после получения гражданства Российской Федерации обязан встать на учет в военкомате. Об этом пишет Telegram-канал «Первый спорт».

Подобное условие является обязательным при получении российского паспорта. Футболист обязан прийти в районный военкомат и пройти медицинскую комиссию, на которой будет определена его категория годности к военной службе.

«Как и любого гражданина РФ, Дугласа Сантоса могут призвать в армию России в случае мобилизации – бразильцу может прийти электронная повестка на Госуслугах», — указано в сообщении.

Президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче гражданства игроку 21 октября.

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, — Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

«Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей чемпионата России, вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги после победы над «Акроном» (5:0). В активе команды 29 баллов. Следом с 27 очками идут «Краснодар» и «Локомотив», но они свои встречи 12-го тура еще не провели. В следующем туре РПЛ «Зенит» дома примет столичный «Локомотив». Встреча состоится 27 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Дуглас Сантос сможет сыграть за сборную России после смены гражданства.