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Игрок «Спартака» рассказал о значении победы над ЦСКА

Игрок «Спартака» Медина: нам нужно продолжать в том же духе

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Александр Вильф/РИА Новости

Парагвайский полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина высказался о последних результатах команды в Российской премьер-лиге и оценил значение победы над ЦСКА в столичном дерби.

«Полагаю, в чемпионате в последнее время мы играем неплохо. Мы на правильном пути. Нам нужно продолжать в том же духе. Думаю, мы нашли свою игру. В Премьер-лиге в последних матчах у нас получается добиваться хороших результатов. Победа над ЦСКА много значит для нас, но на этом нельзя останавливаться», — цитирует Медину Legalbet.

«Спартак» под руководством Деяна Станковича выиграл три из четырех последних матчей РПЛ, причем все победы одержал с сухим счетом. Красно-белые были сильнее «Ростова» (3:0), «Пари НН» (2:0) и ЦСКА (2:0), при этом крупно уступив лидеру РПЛ «Краснодару» (0:3).

В данный момент спартаковцы занимают в Премьер-лиге пятое место, набрав 25 очков в 14-ти турах, и отстают от возглавляющего таблицу «Краснодара» на 11 баллов, а также на восемь баллов от идущего вторым санкт-петербургского «Зенита».

Ранее в «Спартаке» назвали основные качества Деяна Станковича.

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