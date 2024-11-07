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В «Спартаке» назвали основные качества Станковича

Игрок «Спартака» Игнатов назвал тренера Станковича и эмоциональным, и спокойным

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович является в должной степени эмоциональным, но в то же время спокойным. Об этом в комментарии порталу Legalbet рассказал полузащитник красно-белых Михаил Игнатов.

«Какими двумя словами охарактеризую Деяна Станковича? В хорошем смысле эмоциональный, но в то же время спокойный. А что касается того, использует ли Станкович к футболистам личный подход, то, честно говоря, даже не знаю, как ответить на этот вопрос», — сказал Игнатов.

Станкович возглавил красно-белых сразу после завершения сезона-2023/24. Он сменил на этом посту Владимира Слишковича, который был исполняющим обязанности главного тренера команды с тех пор, как в апреле 2024 года уволили испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Спартак» после 14 туров текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. Следующим соперником подопечных Деяна Станковича будет тольяттинский «Акрон». Эта игра состоится в Москве в воскресенье, 10 ноября, и начнется в 15:15 по столичному времени.

Ранее тренер «Локомотива» Галактионов опроверг интерес клуба к игрокам «Спартака» Зиньковскому и Пруцеву.

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