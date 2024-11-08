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Вяльбе обвинила президента МОК в двойных стандартах

Вяльбе назвала слова главы МОК Баха об отстранении россиян двойными стандартами

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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении россиян. Ее слова приводит Sport24.

«Слова Баха — двойные стандарты. Во многих уголках Земли идут войны, но спортсмены продолжают выступать на соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде. К сожалению, этот русофобский накат затронул и спорт», — заявила Вяльбе.

Ранее Бах, во время выступления на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Португалии, заявил, что никто не нарушает Олимпийскую хартию так, как Россия. На данный момент 55 стран находятся в военных конфликтах.

28 октября один из претендентов на пост главы МОК Себастьян Коу во время встречи с председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольгой Саладухой заявил, что не допустит участия россиян даже в нейтральном статусе.

Ранее для россиян смягчили критерии получения нейтрального статуса.

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