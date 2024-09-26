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Для россиян смягчили критерии получения нейтрального статуса

Для российских борцов смягчили критерии получения нейтрального статуса

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Объединенный мир борьбы (UWW) на своем официальном сайте выпустил новые критерии для получения нейтрального статуса спортсменами из России и Белоруссии.

Единственными основаниями для признания спортсмена не имеющим права на выступление в нейтральном статусе будут доказательства прямого участия в СВО или заявления в устной и письменной форме в поддержку СВО.

Россияне и белорусы будут соревноваться под нейтральным флагом. Гимн UWW будет использоваться на церемониях. Сcылки на флаг, символы или гербы России и Белоруссии не будут разрешены.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в медальном зачете.

Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли членов Всемирного боксерского совета.

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