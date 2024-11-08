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Стало известно, сменится ли глава Международной федерации самбо

Шестаков продолжит работу в качестве главы Международной федерации самбо

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Кирилл Зыков/РИА Новости

На Конгрессе Международной федерации самбо (ФИАС), который состоялся 8 ноября в Астане, было принято решение о том, что Василий Шестаков продолжит работу в качестве главы организации. Об этом сообщает сайт ФИАС.

За данную инициативу Исполнительного комитета ФИАС делегаты проголосовали единогласно. Полномочия Шестакова продлятся до конца ноября 2029 года.

Ранее в Доминиканской Республике завершился чемпионат мира по пляжному самбо.

Первое место заняла сборная Румынии. На втором месте расположились казахстанские самбисты. Тройку лучших замкнули сборные Коста-Рики и представители России. Отметим, что россияне на этом турнире выступали под названием ФИАС-1.

Турнир проходил в городе Хуан-Долио с 9 по 10 сентября 2023 года. В первый день спортсмены соревновались в индивидуальном зачете, а во второй — в командном турнире.

Ранее стали известны результаты третьего дня молодежного первенства мира по самбо.

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