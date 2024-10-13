Стали известны результаты третьего дня молодежного первенства мира по самбо

Молодежное первенство мира по самбо состоялось в кипрском городе Ларнака. Третий и заключительный соревновательный день уже завершился, информация об этом была опубликована на официальном сайте Международной федерации самбо.

У юниоров золотую медаль в весе 58 кг завоевал представитель Казахстана Еркебулан Ахатов, золото в весе 64 кг выиграл Ваграм Саргасян. Также золотыми медалистами стали Расул Наш (71 кг), Глеб Голов (79 кг), Даниил Жалилов (88 кг), они представляли команду ФИАС. Также золото выиграл грузин Ромео Никабадзе (98 кг) и представитель Кыргызстана Эмирхан Жолдосказиев (+98 кг).

У юниорок золото в весе 50 кг завоевала Алия Мухаметьянова, также обладательницей золотой награды в весе 54 кг стала Анастасия Луканина. Также золотые награды выиграли Дарья Кузьмина (59 кг), Милена Хилова (65 кг), Диана Гамидова (72 кг), Олеся Ткаченко (+80 кг). Все эти девушки представляют команду ФИАС. Еще одна золотая медаль на счету представительницы Украины Ангелины Величко (80 кг).

«В этом году Молодежное первенство мира прошло сразу в трех возрастных группах и собрало рекордное число спортсменов из 33 стран, что значительно превысило показатели прошлого года. Представители 21 команды смогли завоевать медали разного достоинства, что в очередной раз подтверждает рост конкуренции в мировом самбо», — заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

Кадеты и юниоры в спортивном и боевом самбо разыграют комплекты наград в 55 весовых категориях на турнире, генеральным партнером которого является «Роснефть», а официальным — банк ВТБ.

Ранее стало известно, где состоится чемпионат мира по пляжному самбо.