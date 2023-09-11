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Российские спортсмены не сумели выиграть чемпионат мира по пляжному самбо

Российские спортсмены заняли третье место на чемпионате мира по пляжному самбо

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Международная Федерация Самбо

В Доминиканской Республике завершился чемпионат мира по пляжному самбо, сообщает Международная федерация самбо на своем официальном сайте.

Первое место заняла сборная Румынии. На втором месте расположились казахстанские самбисты. Тройку лучших замкнули сборные Коста-Рики и представители России. Отметим, что россияне на этом турнире выступали под названием ФИАС-1.

Турнир проходил в городе Хуан-Долио с 9 по 10 сентября. В первый день спортсмены соревновались в индивидуальном зачете, а во второй — в командном турнире.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее сообщалось, что в первый день соревнований российские спортсмены стали первыми в пяти весовых категориях.

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