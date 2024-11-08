Мостовой готов войти в тренерский штаб «Динамо»

Бывший футболист сборной Александр Мостовой заявил, что после прохождения стажировки в московском «Динамо» готов войти в тренерский штаб Марцела Лички, передает Sport24.

«Я готов войти в тренерский штаб Лички. Уже давным-давно открыт для предложений, поэтому да, готов. И тем более, когда ты учишься, имеешь право стать тренером», — сказал Мостовой.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

Ранее Мостовой рассказал о первом дне в «Динамо».