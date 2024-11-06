«Поднял им настроение»: Мостовой рассказал о первом дне в «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что его первый день стажировки в московском «Динамо» прошел замечательно. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Марцел [Личка] и Ролан [Гусев] здорово приняли, пообщался с ними. Посмотрел на тренировку. Поднял немного им настроение после вчерашнего поражения. По себе знаю, что чувствуешь после поражений. Посмеялись, пообщались об игре, о тренировках», — заявил Мостовой.

5 ноября «Динамо» проиграло московскому «Локомотиву» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась со счетом 2:1.

В начале июня 2023 года РФС объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

Ранее тренер «Спартака» Деян Станкович перепутал Мостового с Валерием Карпиным.