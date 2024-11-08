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Президент Израиля назвал «серьезным инцидентом» нападения в Амстердаме на фанатов «Маккаби»

Президент Израиля Герцог о нападении на фанатов «Маккаби»: серьезный инцидент

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Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал в своих соцсетях нападения в Амстердаме на фанатов «Маккаби» из Тель-Авива после матча Лиги Европы с амстердамским «Аяксом».

«Это серьезный инцидент. Предупреждающий знак для любой страны, отстаивающей ценности свободы. Верю, что власти Нидерландов будут действовать незамедлительно для защиты, определения местонахождения и спасения всех израильтян», — написал Герцог.

Во время атак на болельщиков «Маккаби» скрывшие лица за масками нападавшие кричали призывы к освобождению Палестины. Сообщается о краже паспортов пострадавших израильтян. Нападения начались на выходе со стадиона и продолжались несколько часов. Группы агрессивных нападавших, вооруженных холодным оружием, избивали болельщиков, сбрасывали их в каналы, устраивали погромы и пытались похитить людей. Нападавшие также проникали в отели, где скрывались израильтяне, бросали фаеры и выкрикивали пропалестинские лозунги.

Футбольный матч между «Аяксом» и «Маккаби» завершился со счетом 5:0 в пользу нидерландской команды.

Ранее сообщалось о том, что ЦАХАЛ начнет спасательную операцию в Нидерландах после нападения на израильтян.

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