Пять человек госпитализированы после матча «Аякс» — «Маккаби» в Амстердаме

Полиция Амстердама в своих соцсетях сообщила, что после матча Лиги Европы между местным «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива госпитализированы пять человек, задержаны 62 человека.

«Полиция начала масштабное расследование нескольких инцидентов с применением насилия. Сейчас известно, что пять пострадавших доставлены в больницу, 62 человека задержаны», — говорится в сообщении.

Во время атак на болельщиков «Маккаби» скрывшие лицо за масками нападавшие кричали призывы к освобождению Палестины. Сообщается о краже паспортов пострадавших израильтян. Нападения начались на выходе со стадиона и продолжались несколько часов. Группы агрессивных нападавших, вооруженных холодным оружием, избивали болельщиков, сбрасывали их в каналы, устраивали погромы и пытались похитить людей. Нападавшие также проникали в отели, где скрывались израильтяне, бросали фаеры и выкрикивали пропалестинские лозунги.

Футбольный матч между «Аяксом» и «Маккаби» завершился со счетом 5:0 в пользу нидерландской команды.

Ранее в Нидерландах призвали к депортации нападавших на израильских болельщиков.