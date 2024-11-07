Фигуристка Косторная ответила насчет возвращения на лед после паузы

Российская фигуристка Алена Косторная заверила болельщиков, что она и ее супруг Георгий Куница действительно вернутся на лед после паузы. Об этом сообщает Telegram-канал «Фигурка».

«Мы вернемся. Сколько раз у меня были травмы, но каждый раз я говорила — восстановлюсь и вернусь. И возвращалась, всегда. Ни разу не врала своим болельщикам. Будем кататься, пока есть силы», — заявила Косторная.

6 ноября Косторная и Куница объявили о том, что пропустят два сезона.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года. Прошлый сезон стал дебютным для пары. В этом они вынуждены пропустить часть стартов из-за заболевания Косторной.

Ранее Косторная резко ответила на слухи о смене гражданства.