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В Челябинске боксер умер на тренировке

Боксер умер во время тренировки в Челябинске

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boxing-74.ru

В Челябинске во время тренировки скончался спортсмен СШОР «Динамо» Георгий Оголихин. Об этом сообщает Федерация бокса Челябинской области.

«На тренировке потерял сознание и не пришел в себя спортсмен СШОР «Динамо» Георгий Оголихин. Центр спортивной подготовки по боксу Челябинской области и региональная федерация бокса инициировали служебную проверку», — сообщили в пресс-службе.

22-летний Оголихин тренировался у заслуженного тренера России Владимира Рощенко. Сообщается, что он имел медицинский допуск и справку для занятий спортом, а также не жаловался на здоровье и тренировался в штатном режиме.

Несмотря на это, Рощенко будет отстранен до выяснения всех обстоятельств, а близким Оголихина окажут необходимую помощь.

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