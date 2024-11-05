Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист умер после драки возле ночного клуба

После драки возле клуба умер хоккеист хакасского «Металлурга» Торточаков

close
ХК «Металлург»

Хоккеист хакасского «Металлурга» Артем Торточаков скончался после драки, которая произошла возле одного из ночных клубов Абакана. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что Торточаков в ночь на 3 ноября поссорился с 25-летним мужчиной, после чего в результате возникшего конфликта получил несколько ударов по голове, которые были нанесены руками и ногой. Спортсмена госпитализировали с черепно-мозговой травмой, однако реанимационные действия, которые были проведены в больнице, не помогли.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в результате произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело.

Хоккейный клуб подтвердил смерть своего спортсмена, указав, что она наступила 3 ноября.

«В мире хакасского хоккея наступил день траура. 3 ноября 2024 ушел из жизни Торточаков Артем Андреевич, нападающий ХК «Металлург», что оставило глубокий след в сердцах наших болельщиков и всех, кто знал Артёма как успешного спортсмена и прекрасного, доброго человека. Артём был не просто игроком, он был душой нашего клуба», — указано в сообщении.

Ранее многократный чемпион СССР скончался в 71 год.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами