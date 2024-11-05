Российский хоккеист умер после драки возле ночного клуба

Хоккеист хакасского «Металлурга» Артем Торточаков скончался после драки, которая произошла возле одного из ночных клубов Абакана. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что Торточаков в ночь на 3 ноября поссорился с 25-летним мужчиной, после чего в результате возникшего конфликта получил несколько ударов по голове, которые были нанесены руками и ногой. Спортсмена госпитализировали с черепно-мозговой травмой, однако реанимационные действия, которые были проведены в больнице, не помогли.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в результате произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело.

Хоккейный клуб подтвердил смерть своего спортсмена, указав, что она наступила 3 ноября.

«В мире хакасского хоккея наступил день траура. 3 ноября 2024 ушел из жизни Торточаков Артем Андреевич, нападающий ХК «Металлург», что оставило глубокий след в сердцах наших болельщиков и всех, кто знал Артёма как успешного спортсмена и прекрасного, доброго человека. Артём был не просто игроком, он был душой нашего клуба», — указано в сообщении.

Ранее многократный чемпион СССР скончался в 71 год.