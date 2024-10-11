Во Франции футболист умер во время матча в 34 года

Игрок французского футбольного клуба «Ла Шатеньере», который выступает в пятом дивизионе, Алексис Лескайль умер прямо на поле во время матча. Об этом сообщает Ouest France.

5 октября 34-летний футболист получил разрыв аневризмы во время матча Пятого дивизиона против резервной команды «Анже».

Лескайль потерял сознание на 72‑й минуте. Ему была оказана медицинская помощь, а затем футболиста доставили в больничный центр города Ла‑Рош‑сюр‑Йон. 6 октября в больнице города Нант ему сделали операцию, однако врачам не удалось спасти Лескайля.

Президент команды сообщил всем футболистам о неприятном известии, а также о том, что «ни одна команда не сыграет в эти выходные». Матч Кубка Франции с участием «Ла Шатеньере» перенесен на 19-20-е число.

Ранее футболист сборной Греции Джордж Болдок умер в 31 год.

Ранее умер бывший футболист сборной России Артем Енин.