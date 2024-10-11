Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции футболист умер во время матча в 34 года

Футболист «Ла Шатеньере» Лескайль умер во время матча от разрыва аневризмы

close
aschataigneraie.fr

Игрок французского футбольного клуба «Ла Шатеньере», который выступает в пятом дивизионе, Алексис Лескайль умер прямо на поле во время матча. Об этом сообщает Ouest France.

5 октября 34-летний футболист получил разрыв аневризмы во время матча Пятого дивизиона против резервной команды «Анже».

Лескайль потерял сознание на 72‑й минуте. Ему была оказана медицинская помощь, а затем футболиста доставили в больничный центр города Ла‑Рош‑сюр‑Йон. 6 октября в больнице города Нант ему сделали операцию, однако врачам не удалось спасти Лескайля.

Президент команды сообщил всем футболистам о неприятном известии, а также о том, что «ни одна команда не сыграет в эти выходные». Матч Кубка Франции с участием «Ла Шатеньере» перенесен на 19-20-е число.

Ранее футболист сборной Греции Джордж Болдок умер в 31 год.

Ранее умер бывший футболист сборной России Артем Енин.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами