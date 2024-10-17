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Стал известен заработок Медведева на турнире в Саудовской Аравии

Медведев заработал 21 739 долларов за каждую минуту матча с Синнером в Эр-Рияде

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев заработал 21 739 долларов за каждую минуту поединка с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде.

Встреча завершилась со счетом 0:6, 3:6. Последний раз Медведев проиграл сет с «баранкой» в 2020 году своему нынешнему тренеру Жилю Симону в четвертьфинале турнира в Марселе (4:6, 0:6). Всего с таким счетом в партии российский теннисист проигрывал девять раз, включая этот матч.

После матча Медведев признался, что не понимал, как ему играть против Синнера.

В полуфинале выставочного турнира Синнер сразится с представителем Сербии Новаком Джоковичем.

До этой игры Синнер и Медведев встречались пять раз в 2024 году. Четыре раза победил итальянец — на Australian Open, US Open, а также на «Мастерсах» в Шанхае и Майами. Медведеву удалось выиграть лишь на Уимблдоне. В последний раз они встречались в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае, Медведев уступил в двух сетах с результатом 1:6, 4:6.

Ранее была названа причина поражения Медведева в Шанхае.

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