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Российская теннисистка поднялась на рекордное для себя место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Шнайдер поднялась на 12-е место в рейтинге WTA

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Dan Hamilton/USA TODAY Sports/Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась на рекордное для себя 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает сайт WTA.

Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, которая расположилась на девятой строчке.

Первое место в рейтинге занимает белорусская теннисистка Арина Соболенко, на второй строчке располагается представительница Польши Ига Швентек, замыкает тройку сильнейших американка Кори Гауфф.

3 ноября Шнайдер выиграла турнир в Гонконге. В финале турнира представительница России обыграла британскую теннисистку Кэти Бултер. Встреча, которая продолжалась 1 час 11 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 6:2.

Шнайдер выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Бултер два эйса, четыре двойные ошибки, она не заработала ни одного брейк-пойнта на подаче россиянки.

Ранее 17-летняя Мирра Андреева обозвала Касаткину после проигрыша в финале.

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