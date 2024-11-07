Российская теннисистка разгромно проиграла свой единственный матч на Итоговом турнире

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Иге Швентек, представляющей Польшу, в матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в саудовском Эр-Рияде.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Встреча, которая продолжалась 53 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:0. Касаткина не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-поинта. На счету Швентек один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Теннисистка из Польши занимает второе место в группе B Итогового турнира, одержав две победы в группе из трех. Успешно завершились матчи против Касаткиной (2:0) и чешки Барборы Крейчиковой (2:1), а уступила Швентек Кори Гауфф из США (0:2). В случае поражения Крейчиковой в матче против Гауфф, в полуфинал из этой группы отправятся американка и полька. Из группы A на стадии 1/2 финала сыграют белоруска Арина Соболенко и китаянка Чжэн Циньвэнь.

Касаткина заменяла американку Джессику Пегулу, которая снялась из-за травмы.

Ранее 17-летняя Мирра Андреева обозвала Касаткину после проигрыша в финале.