Касаткина разгромно проиграла второй ракетке мира на Итоговом турнире WTA

Касаткина приняла в аут, и Швентек забрала этот сет и этот матч! Польская теннисистка одержала победу со счетом 6:1, 6:0.
40:15! Касаткина закинула «свечку» за шиворот Швентек. Та попыталась отбить в прыжке с лета, но попала в сетку.
Швентек атаковала бэкхендом под ноги Касаткиной и вынудила ее отбить в аут. Ига повела во втором сете со счетом 5:0!
15:15! Ига прекрасно атаковала в угол корта. Дарья не смогла подстроиться под мяч и отправила его на трибуны.
15:0! Дарья неожиданно агрессивно атаковала и загоняла Швентек по углам, вынудив ее отбить в аут.
Швентек прекрасно исполнила перевод по линии — Касаткина не успела к мячу. Польская теннисистка повела во втором сете со счетом 4:0!
Швентек пробила в противоход и забрала под ноль чужую подачу! Польская теннисистка ведет во втором сете со счетом 3:0.
0:30! Дарья кое-как отбила «свечой» из-под ног у себя, но затем Швентек с бэкхенда пробила в свободную часть корта — без шансов.
Эйсом ставит точку в этом сете польская теннисистка, на то, чтобы выиграть партию, ей потребовалось 26 минут. 1:0 счет в матче.
40:30! Поборолась Даша, классно двигалась по задней линии и вынудила соперницу ошибиться — сетка!
Швентек приняла в аут, и Касаткина взяла свою подачу! Счет в первом сете стал 5:1, впереди по-прежнему Ига.
Ига исполнила прекрасную подачу со скоростью 181 км/ч и забрала гейм! Польская теннисистка повела в первом сете со счетом 5:0.
0:40! Блестящее попадание Швентек точно в угол корта с бэкхенда. Тройной брейк-поинт у польской теннисистки!
Швентек завершила гейм в свою пользу отличным ударом в противоход — точно по боковой линии! Ига повела в первом сете со счетом 3:0.
40:30! Касаткина здорово приняла мяч — прямо в тело Швентек. В итоге польская теннисистка отбила куда-то за пределы корта.
Меньше у Дарьи! Россиянка здорово атаковала из угла в угол, но затем переборщила и отправила мяч в аут.
Швентек выиграла пять личных встреч с Касаткиной, в то время как россиянка победила лишь один раз.