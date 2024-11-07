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Спорт

Касаткина разгромно проиграла второй ракетке мира на Итоговом турнире WTA

Ига Швентек разгромила Дарью Касаткину со счетом 6:1, 6:0 на Итоговом турнире WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла второй ракетке мира — Иге Швентек из Польши — на групповом этапе Итогового турнира WTA. Касаткина находилась в статусе первой запасной и экстренно заменила американку Джессику Пегулу, которая получила травму. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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16:36

Касаткина приняла в аут, и Швентек забрала этот сет и этот матч! Польская теннисистка одержала победу со счетом 6:1, 6:0.

16:35

40:30! Ига неожиданно ошиблась по длине — аут.

16:35

40:15! Касаткина закинула «свечку» за шиворот Швентек. Та попыталась отбить в прыжке с лета, но попала в сетку.

16:34

40:0! Касаткина приняла в аут, и будет тройной матчбол у Швентек.

16:33

30:0! После короткой перестрелки Дарья ошиблась по длине.

16:33

15:0!

16:31

Ига подает на матч.

16:30

Швентек атаковала бэкхендом под ноги Касаткиной и вынудила ее отбить в аут. Ига повела во втором сете со счетом 5:0!

16:30

Меньше у Касаткиной! Швентек прекрасно приняла подачу — точно по боковой линии.

16:29

40:40! Двойная ошибка у Касаткиной.

16:29

40:30! Отличная подача от Дарьи — соперница приняла в аут.

16:28

30:30! Ига здорово атаковала с бэкхенда в противоход. Касаткина не успела к мячу.

16:28

30:15! Касаткина взяла еще одно очко на подаче.

16:27

15:15! Ига прекрасно атаковала в угол корта. Дарья не смогла подстроиться под мяч и отправила его на трибуны.

16:26

15:0! Дарья неожиданно агрессивно атаковала и загоняла Швентек по углам, вынудив ее отбить в аут.

16:26

Касаткина на подаче.

16:25

Швентек прекрасно исполнила перевод по линии — Касаткина не успела к мячу. Польская теннисистка повела во втором сете со счетом 4:0!

16:25

40:30! Польская теннисистка поторопилась и попала в сетку.

16:24

40:15! Ига здорово попала по боковой линии.

16:23

30:15! Швентек немного расслабилась и ошиблась по длине.

16:23

30:0!

16:22

15:0! Дарья отправила мяч в аут в простой ситуации.

16:22

Ига на подаче.

16:20

Швентек пробила в противоход и забрала под ноль чужую подачу! Польская теннисистка ведет во втором сете со счетом 3:0.

16:20

0:40! Сама Дарья ошиблась и подарила сопернице очко.

16:19

0:30! Дарья кое-как отбила «свечой» из-под ног у себя, но затем Швентек с бэкхенда пробила в свободную часть корта — без шансов.

16:19

0:15! Прессингует Швентек, не справляется Касаткина с этим давлением и ошибается.

16:18

Касаткина принимает в сетку, и счет в партии становится 2:0.

16:18

40:15! Не смогла Дарья точно сыграть по крученому, сетка.

16:17

30:15! За заднюю линию принимает россиянка.

16:17

15:15! Не удалось Дарье точно сыграть по боковой, аут.

16:16

0:15! Долгий розыгрыш заканчивается ошибкой Иги по длине!

16:15

В сетку играет российская теннисистка, Швентек сразу брейкует. 1:0.

16:15

30:40! Двойная ошибка у Касаткиной, увы.

16:14

30:30! Еще одну ошибку допускает россиянка.

16:14

30:15! Со скоростью 174 км/ч подает Даша, Швентек срывает прием!

16:13

15:15! Удачно приняла Ига, россиянка играет в сетку.

16:13

15:0! Касаткина на подаче и берет первый мяч!

16:11

Эйсом ставит точку в этом сете польская теннисистка, на то, чтобы выиграть партию, ей потребовалось 26 минут. 1:0 счет в матче.

16:10

40:30! Поборолась Даша, классно двигалась по задней линии и вынудила соперницу ошибиться — сетка!

16:10

40:15! Еще одна мощная подача — и двойной сетбол у Швентек.

16:09

30:15! А вот теперь отлично приняла россиянка, точ

16:09

30:0! Теперь по центру мощно подала Ига, Дарья вновь срывает прием.

16:08

15:0! Не справилась Касаткина с приемом уходящей подачи.

16:07

Швентек приняла в аут, и Касаткина взяла свою подачу! Счет в первом сете стал 5:1, впереди по-прежнему Ига.

16:06

40:15! Швентек поторопилась и не попала по боковой линии. Аут.

16:06

30:15! Ига опять не справилась с подачей Дарьи — отправила мяч в аут.

16:05

15:15! Дарья слишком перестаралась и в простой ситуации отправила мяч в аут.

16:05

15:0! Швентек приняла в аут подачу Касаткиной.

16:04

Касаткина на подаче.

16:03

Ига исполнила прекрасную подачу со скоростью 181 км/ч и забрала гейм! Польская теннисистка повела в первом сете со счетом 5:0.

16:02

40:30! Швентек атаковала по линии и вынудила Касаткину отбить в аут.

16:02

30:30! Ига вышла к сетке и здорово пробила с лета в противоход Касаткиной.

16:01

15:30! Швентек внезапно ошиблась по длине. Немного расслабилась.

16:01

15:15! Неожиданная двойная ошибка от Иги.

16:00

15:0! Швентек пробила в противоход Касаткиной: у той не было шансов достать этот мяч.

16:00

Ига на подаче.

15:59

Швентек сделала брейк и повела в первом сете со счетом 4:0!

15:59

0:40! Блестящее попадание Швентек точно в угол корта с бэкхенда. Тройной брейк-поинт у польской теннисистки!

15:58

0:30! Как же повезло Швентек! Мяч коснулся троса, но чудом остался в корте.

15:58

0:15! Касаткина совершила очередную ошибку по длине — аут.

15:57

Касаткина на подаче.

15:55

Швентек завершила гейм в свою пользу отличным ударом в противоход — точно по боковой линии! Ига повела в первом сете со счетом 3:0.

15:55

40:30! Касаткина здорово приняла мяч — прямо в тело Швентек. В итоге польская теннисистка отбила куда-то за пределы корта.

15:54

40:15! Касаткина неожиданно контратаковала и вынудила Швентек отбить в сетку.

15:53

40:0! Польская теннисистка потрясающим кроссом с бэкхенда попала по боковой линии!

15:53

30:0! Дарья приняла в аут.

15:53

15:0! Швентек загоняла Касаткину по всему корту и вынудила соперницу сделать ошибку по длине.

15:52

Ига на подаче.

15:52

Швентек сделала брейк и повела в первом сете со счетом 2:0!

15:51

Меньше у Дарьи! Россиянка здорово атаковала из угла в угол, но затем переборщила и отправила мяч в аут.

15:50

40:40! Ига атаковала по боковой линии, но не попала в корт!

15:50

30:40! Двойная ошибка у Дарьи.

15:49

30:30! А вот теперь Швентек пыталась попасть по боковой линии, но отправила мяч в аут.

15:49

15:30! Касаткина опять сорвала удар и отправила мяч за пределы корта.

15:49

15:15! Дарья ошиблась по ширине — аут.

15:48

Швентек не смогла принять подачу Касаткиной — 15:0!

15:47

Швентек взяла свою подачу под ноль и повела в первом сете — 1:0!

15:46

40:0! Касаткина поторопилась и отправила мяч в сетку.

15:45

30:0! Дарья пыталась контратаковать и попасть по боковой линии, но мяч чуть-чуть ушел в аут.

15:44

15:0! Польская теннисистка развела Касаткину и мяч по разным углам.

15:44

Матч начался! Швентек на подаче.

15:39

Началась разминка!

15:36

Теннисистки появились на корте!

15:30

Швентек выиграла пять личных встреч с Касаткиной, в то время как россиянка победила лишь один раз.

15:27

Касаткина является девятой ракеткой мира и приехала на турнир в качестве первой запасной.

15:25

Швентек пока не обеспечила себе выход из группы, поэтому будет максимально мотивирована.

15:15

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Матч Касаткиной и Швентек должен начаться в 15.30 мск.

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