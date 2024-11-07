Жирков обвинил игрока «Спартака» в провокации из-за драки в матче с ЦСКА

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков назвал нормальной вещью драку, которая произошла в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и столичным «Спартаком». Его слова приводит «Чемпионат.com».

Основными действующими лицами в эпизоде стали игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов.

«Но согласен с арбитром, что двум дали удаления. Одному — за провокацию, что в лицо совал руки, второму — за удар. Не знаю, сколько им дадут матчей. Но тот, кто бил по лицу, получит больше, а Литвинов отделается красной карточкой. Это же все равно провокация — зачем совать руки в лицо?» — заявил Жирков.

Роша и Литвинов получили по красной карточке. Также Роша после удаления, уходя с футбольного поля, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля. Оба игрока приглашены на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Также футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

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