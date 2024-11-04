Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поведение футболистов «Спартака» и ЦСКА рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет РФС

КДК РФС рассмотрит поведение футболистов Роши и Литвинова

close
Александр Вильф/РИА Новости

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов и игрок столичного ЦСКА Виллиан Роша приглашены на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), передает «Спорт-Экспресс».

«Рассмотрим удаления защитника ЦСКА Роши и полузащитника «Спартака» Литвинова за агрессивное поведение. Эти игроки приглашены на заседание. Рассмотрим поведение Роши после удаления», — заявил Глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Роша и Литвинов получили по красной карточке. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

Роша после показа красной карточки, уходя с футбольного поля, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

Ранее Юрий Семин одной фразой описал матч ЦСКА — «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами