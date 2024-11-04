Поведение футболистов «Спартака» и ЦСКА рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет РФС

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов и игрок столичного ЦСКА Виллиан Роша приглашены на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), передает «Спорт-Экспресс».

«Рассмотрим удаления защитника ЦСКА Роши и полузащитника «Спартака» Литвинова за агрессивное поведение. Эти игроки приглашены на заседание. Рассмотрим поведение Роши после удаления», — заявил Глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Роша и Литвинов получили по красной карточке. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

Роша после показа красной карточки, уходя с футбольного поля, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

Ранее Юрий Семин одной фразой описал матч ЦСКА — «Спартак».