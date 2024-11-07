Овечкин вновь сократил отставание от рекорда Гретцки

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 3:2. В составе победившей команды одну из шайб забросил российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин, также отличились Коннор Макмайкл и Алексей Протас, одним из ассистентов которого также стал Овечкин. В составе «Нэшвилла» голы оформили Юусо Пярссинен и Стивен Стэмкос.

Овечкин, набравший два очка, был признан лучшим игроком поединка. Хоккеист забросил 861-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, тем самым сократив отставание от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) до 33 голов.

«Вашингтон» с 18 очками занимает третье место в Восточной конференции. Эта победа стала для команды четвертой в последних пяти матчах. «Нэшвилл» идет последним в Западной конференции — 9 очков. Клуб потерпел второе поражение подряд и четвертое в последних пяти встречах.

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