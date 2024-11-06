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Российскому хоккеисту Капризову до крови разбили лицо в матче НХЛ

Хоккеисту Капризову до крови разбили лицо в матче НХЛ с «Лос-Анджелесом»

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Bruce Fedyck/USA TODAY Sports/Reuters

Российскому хоккеисту «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову до крови разбили лицо в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Инцидент произошел во втором периоде. В момент вбрасывания у ворот «Лос-Анджелеса» шайба попала Капризову в зубы, хоккеист упал на лед, из его рта шла кровь. Он был отправлен в раздевалку, пропустил 12 минут игры, но вернулся на лед в третьем периоде.

Встреча, которая состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле, завершилась уверенной победой «Лос-Анджелеса» со счетом 5:1. Капризов в этом поединке не сумел набрать очков, оставшись без результативных действий.

Всего в нынешнем сезоне регулярного чемпионата на счету 27-летнего Капризова 21 (7+14) очко в 11 матчах.

После этого поединка «Миннесота» в Западной конференции НХЛ занимает третье место, набрав 18 баллов. «Лос-Анджелес» расположился в турнирной таблице на строчку выше и имеет в активе 19 очков.

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