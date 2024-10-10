Российский вратарь требует от клуба НХЛ зарплату $12 млн в год

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин намерен стать самым высокооплачиваемым игроком в команде с зарплатой $12 млн в год. Об этом сообщает RG.org со ссылкой на источник.

«Шестеркин не только хочет, чтобы ему платили как самому высокооплачиваемому вратарю, но и как самому высокооплачиваемому игроку «Рейнджерс». Прямо сейчас у форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артема Панарина установлен кэпхит в размере $11,6 млн. Шестеркин хочет большего», — заявил источник.

8 октября стало известно, что голкипер отклонил предложение клуба по новом контракту, согласно которому он должен был получать $11 млн в год. Это сделало бы его самым высокооплачиваемым вратарем лиги. Больше всех в этом амплуа сейчас получают голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс ($10,5 млн) и россиянин Сергей Бобровский, который выступает за «Флориду Пантерз» ($10 млн). Действующее соглашение Шестеркина с «Нью-Йорк Рейнджерс» с зарплатой $5,66 млн в год истекает в конце сезона-2024/25.

В стартовом матче НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург Пингвинз» со счетом 6:0. Шестеркин отразил все 29 бросков в этой встрече. Он также стал первым вратарем «Рейнджерс» в XXI веке, кому удалось оформить шат-аут в стартовой игре сезона.

Ранее Шестеркин установил уникальное достижение в матче НХЛ.