Российский экс-футболист сравнил Москву и Лондон

Бывший футболист «Челси» россиянин Юрий Жирков заявил, что Москва лучше Лондона. Слова экс-игрока приводит Sport24.

«В английской столице мне не понравилось в плане быта. Квартиры там тоже дороже снимать. И цены на продукты были выше в Англии. Москва, конечно, лучше Лондона», — заявил Жирков.

Ранее он говорил, что в России невозможно прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

«У меня только за школу в десять раз больше уходит. А бензин? Все дорожает, еда тоже», — добавил экс-футболист.

Последним клубом футболиста стали подмосковные «Химки». Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА. В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

Жирков провел 104 матча за сборную России, забив в них два мяча. В составе национальной команды в 2008 году он занял третье место на чемпионате Европы по футболу.

Ранее Жирков обвинил молодежь в занятии бесполезной фигней.