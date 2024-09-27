Винер оценила шансы на выдвижение россиянина на пост главы МОК

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что выдвижение российского кандидата на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) невозможно. Ее слова приводит Odds.ru.

«В нынешних обстоятельствах, с полным отстранением наших спортсменов, в крайнем случае при участии в нейтральном статусе, этот вопрос не обсуждается», — считает Винер.

16 сентября сообщалось, что претендентами на пост главы МОК стали Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее претендент на пост главы МОК заявил, что Россия грубо нарушает Олимпийскую хартию.