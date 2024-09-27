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Винер оценила шансы на выдвижение россиянина на пост главы МОК

Глава ВФХГ Винер заявила, что выдвижение россиянина на пост главы МОК невозможно

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РИА Новости

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что выдвижение российского кандидата на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) невозможно. Ее слова приводит Odds.ru.

«В нынешних обстоятельствах, с полным отстранением наших спортсменов, в крайнем случае при участии в нейтральном статусе, этот вопрос не обсуждается», — считает Винер.

16 сентября сообщалось, что претендентами на пост главы МОК стали Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее претендент на пост главы МОК заявил, что Россия грубо нарушает Олимпийскую хартию.

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